Медведев проиллюстрировал выборы нового спикера США
Медведев высказался об избрании Маккарти новым спикером Палаты представителей США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал избрание республиканца Кевина Маккарти спикером Палаты представителей США, подчеркнув длительность этого процесса.
"Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", — написал он в телеграм-канале. К посту Медведев для наглядности прикрепил соответствующую картинку.
Картинка под постом Дмитрия Медведева о выборах нового спикера США. Фото © t.me / @medvedev_telegram
Напомним, в США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей. По итогам состоявшегося в ночь на субботу голосования новым спикером избрали Кевина Маккарти, поставив точку в четырёхдневных дебатах.
ТАСС / Штукина Екатерина