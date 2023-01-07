Орехи с финиками вместо мяса: Названы главные фуд-тренды в 2023 году

Врач – диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом назвала продукты, которые станут популярны в 2023 году. В первую очередь, по словам специалиста, речь идёт об альтернативе мясным продуктам на растительной основе. Стоит отметить, что медики уже давно призывают снизить употребление животного мяса до одного, максимум двух раз в неделю, в противном случае возрастает риск развития рака толстой кишки и других видов онкологии.

"Растительное мясо — это богатый белком, растительными маслами и клетчаткой продукт, который практически не отличим по вкусу, текстуре, способам приготовления от говядины, курицы или рыбы. В отличие от привычного животного мяса, в основе мяса из растений лежит растительный белок, получаемый из сои, гороха, пшеницы, реже — из подсолнечника, грибного мицелия, фасоли, картофеля. Более того, растительное мясо содержит полезные масла и клетчатку, которая улучшает пищеварение", — пояснила Мансурова.

Не менее популярны в наступившем году будут заменители алкогольных напитков, подчеркнула наша собеседница. Сегодня медицинское сообщество говорит о повышенном риске смерти от опухолей головы и шеи, чему способствует спиртное. Кроме того, число трезвых людей, которые хотят найти достойную альтернативу алкоголю, продолжает стремительно расти. К примеру, по итогам прошлого года популярность безалкогольных напитков выросла на 59% в онлайн-поисковиках. Третье место диетолог отдала продуктам и напиткам, обогащённым про- и пребиотиками. Поэтому в 2023 году можно ожидать большого спроса на молочные продукты, квашеную капусту, солёные огурцы, чайный гриб, чай пуэр, иван-чай, также повышенным интересом будут пользоваться безалкогольное вино и ферментированное пиво.

"Туда же отнесу популярность пищевых добавок, улучшающих микрофлору кишечника (нутрицевтиков). Научные исследования показывают, что употребление нутрицевтиков благоприятно сказывается на здоровье и помогает в профилактике заболеваний, связанных с окислительным стрессом: онкология, аллергия, нейродегенеративное расстройство, например болезнь Альцгеймера", — отметила специалист.

Почётное четвёртое место в рейтинге популярных продуктов занимают орехи. Они богаты белком, жирами, а ещё содержат большое количество кислот омега-3, которые способствуют снижению кровяного давления и улучшению состояния сосудов. Отдельное внимание собеседница обратила на возросшую в 2022 году популярность фиников. В первую очередь они являются прекрасной альтернативой кондитерским сладостям. Благодаря глюкозе и фруктозе, которые восполняют запасы энергии, ими можно легко подзарядиться.

"Финики обеспечивают профилактику онкологических заболеваний, язвы желудка, запоров, работы желудочно-кишечного тракта и нарушений в работе печени. Они повышают выработку спермы и потенцию, облегчают роды, стимулируют лактацию, уменьшают проявление симптомов предменструального синдрома. <...> Употребление этих плодов является хорошей профилактикой депрессивных состояний. Они питают мозг и стимулируют умственную деятельность", — резюмировала Мансурова.