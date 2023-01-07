Россиянам напомнили о вреде майонеза из супермаркета

Добавляя в салат майонез, стоит помнить, что магазинный продукт имеет мало общего с оригинальным соусом. Какими болезнями грозит злоупотребление такой заправкой, рассказала в беседе с Лайфом врач-эндокринолог, диетолог отделения центра внутренних болезней клиники МЕДСИ на Красной Пресне Алина Крымукова.

"В классический традиционный рецепт майонеза входят яичные желтки, растительное масло с добавлением соли, сахара и лимонного сока. Майонез, который мы видим на прилавках магазинов, имеет весьма отдалённое отношение к оригинальному соусу. В нём содержится больше консервантов, красителей, ароматизаторов, эмульгаторов, которые способствуют более длительному хранению и помогают добиться однородности соуса", — рассказала диетолог.

Майонез получил плохую репутацию из-за высокой калорийности и большого количества соли: в 100 г продукта содержится 600–800 ккал, что составляет половину дневной потребности человека в энергии, объяснила Крымукова. Таким образом, частое употребление соуса ведёт к увеличению веса, нарастанию уровня холестерина, что повышает риски развития атеросклеротических изменений в сосудах и может спровоцировать ишемическую болезнь сердца в молодом возрасте.

"К тому же высокое содержание соли способствует повышению артериального давления и появлению отёков. Поэтому лицам с избыточной массой тела, заболеваниями желудка, кишечника, печени, артериальной гипертензией, перенёсшим инсульт или инфаркт лучше исключить майонез из рациона", — предупредила врач.

Если без добавления майонеза обойтись не получается, то из магазинных стоит выбирать соус с минимумом добавок. По словам Крымуковой, идеальное сочетание ингредиентов — растительные масла, яйца или яичные продукты, горчичный порошок, сахар, соль и уксус.

"Срок хранения такого майонеза в ещё не открытой упаковке без холодильника — не больше месяца. Цвет майонеза должен быть однородным и варьироваться от кремового до светло-жёлтого, и зависит это от количества добавленного натурального красителя — каратиноида. Его консистенция должна быть однородной, без комков и пузырьков воздуха", — объяснила собеседница Лайфа.