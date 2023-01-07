Пушков назвал одно решение Германии, которое "переломало хребет" отношениям с РФ

Решение Германии отказаться от поставок газа из РФ по "Северным потокам" привело к "большому разрыву" между Россией и Европой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку", — написал он в телеграм-канале.

Пушков подчеркнул, что подрывы на газопроводах поставили крест даже на теоретической возможности возобновления транзита голубого топлива в ФРГ. Кроме того, по словам политика, прекращение поставок российского газа в Германию, которые ранее служили основой "особых отношений" между странами даже в период холодной войны, отбрасывает ситуацию примерно на 50 лет, когда Москва и Берлин подписали соглашение "газ – трубы".