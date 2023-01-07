Собянин поздравил москвичей с Рождеством, пожелав благополучия и счастья

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым и пожелал горожанам сердечного тепла, благополучия и счастья.

"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Великий православный праздник дарит нам свет и радость, настраивает сердца на добро и милосердие, побуждает к хорошим делам и поступкам <...> Желаю вам крепкого здоровья, сердечного тепла, благополучия и счастья", — написал градоначальник в телеграм-канале.

Мэр столицы также напомнил москвичам о фестивале "Путешествие в Рождество", который в этом году "как никогда наполнен благотворительными мероприятиями". В пунктах "Москва помогает" в рамках фестиваля каждый желающий может передать новогодний подарок детям из новых регионов РФ и участникам СВО, отметил он.

"Для семей мобилизованных — программы с утренниками, мастер-классами, экскурсиями и сладкими подарками. Жизнерадостная атмосфера Рождественского фестиваля заряжает энергией добра, которая всем нам так необходима", — подчеркнул Собянин.