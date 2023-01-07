Экс-замглавы Минэнерго Тихонова обвинили в получении взятки в 227 млн рублей
Анатолий Тихонов. Обложка © Министерство энергетики России
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов оказал помощь при заключении госконтрактов за взятку в 227 миллионов рублей. С таким утверждением выступили представители правоохранительных органов, передаёт ТАСС.
"Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 миллионов рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов", — сообщил источник в силовых структурах.
Также установлено, что в схеме использовались счета в зарубежных банках, добавил собеседник агентства.
Напомним, Тихонова задержали по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере в сентябре 2020 года. В Минэнерго были изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Игоря Кожуховского. Дело связано с реализацией утверждённой в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы.