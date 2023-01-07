"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 января, 06:14

Экс-замглавы Минэнерго Тихонова обвинили в получении взятки в 227 млн рублей

<p>Анатолий Тихонов. Обложка © <a href="https://minenergo.gov.ru/node/15447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство энергетики России</a></p>

Анатолий Тихонов. Обложка © Министерство энергетики России

Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов оказал помощь при заключении госконтрактов за взятку в 227 миллионов рублей. С таким утверждением выступили представители правоохранительных органов, передаёт ТАСС.

"Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 миллионов рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов", — сообщил источник в силовых структурах.

Также установлено, что в схеме использовались счета в зарубежных банках, добавил собеседник агентства.

Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в хищении более 600 млн рублей

Замглавы Минэнерго предъявили обвинение в хищении более 600 млн рублей

Напомним, Тихонова задержали по подозрению в хищениях путём мошенничества в крупном размере в сентябре 2020 года. В Минэнерго были изъяты документы, представляющие интерес для следствия. Обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Игоря Кожуховского. Дело связано с реализацией утверждённой в 2014 году госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013–2015 годы.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров