Экс-замглавы Минэнерго Тихонова обвинили в получении взятки в 227 млн рублей

Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов оказал помощь при заключении госконтрактов за взятку в 227 миллионов рублей. С таким утверждением выступили представители правоохранительных органов, передаёт ТАСС.

"Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 миллионов рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов", — сообщил источник в силовых структурах.

Также установлено, что в схеме использовались счета в зарубежных банках, добавил собеседник агентства.