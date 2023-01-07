В ООН выразили истинное отношение к очередной военной помощи Киеву от стран Запада

Цель ООН — завершить конфликт на Украине. Об этом на брифинге заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя просьбу высказаться о решении ФРГ и Франции передать Незалежной БМП в качестве очередной военной помощи.

"Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение данного конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — подчеркнул Дюжаррик.