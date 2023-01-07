Уже 14 туров голосования по выбору спикера Конгресса США завершились впустую
Палата представителей США не смогла избрать спикера после 14 туров голосования
Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли определить спикера по итогам 14-го тура голосования, несмотря на предыдущие заявления республиканцев о достижении договорённостей. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.
Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не хватило всего двух голосов, чтобы одержать победу. Ранее он говорил, что заручился необходимой поддержкой.
Из-за разногласий среди республиканцев возникают всё новые кандидатуры на роль спикера палаты. Ранее Лайф писал, что на эту должность выдвинули экс-президента США Дональда Трампа, а также лидера Украины Владимира Зеленского.