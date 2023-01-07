Уже 14 туров голосования по выбору спикера Конгресса США завершились впустую

Члены Палаты представителей Конгресса США не смогли определить спикера по итогам 14-го тура голосования, несмотря на предыдущие заявления республиканцев о достижении договорённостей. Трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти не хватило всего двух голосов, чтобы одержать победу. Ранее он говорил, что заручился необходимой поддержкой.