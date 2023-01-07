Китай сообщил о возобновлении с 8 января пассажирского сообщения с Приморьем

Власти Китая уведомили о возобновлении с 8 января пассажирского сообщения через два пункта пропуска в Приморье. Об этом рассказал глава Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

"Официальные органы граничащих с Приморьем провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный – Суйфэньхэ с 8 января 2023 года", — написал он в телеграм-канале.

Также китайская сторона готова возобновить двустороннее пассажирское сообщение через пункт пропуска Хуньчунь – Краскино. Крепский уточнил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.