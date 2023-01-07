Китай сообщил о возобновлении с 8 января пассажирского сообщения с Приморьем
Власти Китая уведомили о возобновлении с 8 января пассажирского сообщения через два пункта пропуска в Приморье. Об этом рассказал глава Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.
"Официальные органы граничащих с Приморьем провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный – Суйфэньхэ с 8 января 2023 года", — написал он в телеграм-канале.
Также китайская сторона готова возобновить двустороннее пассажирское сообщение через пункт пропуска Хуньчунь – Краскино. Крепский уточнил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.
"Обращаем внимание, что такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между РФ и КНР. Необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп", — добавил он.
Ранее китайская газета South China Morning Post, ссылаясь на источники в здравоохранении, сообщила, что власти Поднебесной намерены открыть границы и отказаться от карантина, введённого из-за коронавирусной пандемии ещё в 2020 году, с 8 января 2023 года. При этом официального объявления об "оттепели" пока не поступало. В АТОР также призвали дождаться официальных сообщений об открытии границ Китая. А в конце декабря стало известно, что КНР с 8 января отменяет обязательную проверку на наличие коронавируса у прибывающих в страну.
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