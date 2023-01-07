В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу

Полиция города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, задержала шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы Ричнек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шефа местных правоохранителей Стива Дрю. По его словам, ребёнок выстрелил нарочно в ходе ссоры с преподавателем.

Оцепленное полицией место происшествия, где шестилетний мальчик выстрелил в учительницу. Видео © Twitter / John Cowley IV

Учительница находится в критическом состоянии, её раны считаются опасными для жизни. Откуда у ребёнка взялось огнестрельное оружие, ещё предстоит выяснить. Других школьников поблизости в этот момент не было.