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7 января, 03:49

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве после его интервью

Принц Гарри вызвал критику среди бывших и действующих военнослужащих Великобритании после заявления об убийствах во время прохождения им службы в Афганистане. Герцога Сассекского обвинили в предательстве, пишут сразу несколько газет Соединённого Королевства.

В частности, издание Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который участвовал во вторжении США и Британии в Ирак в 2003 году. Он отметил, что принц Гарри получил очень плохие советы и повёл себя наивно, решив опубликовать воспоминания на этот счёт в автобиографической книге.

"Армия всегда принимала его в свою семью вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал родную семью", — сказал Коллинс.

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Осудил откровения герцога Сассекского и экс-помощник начальника штаба обороны генерал-майор Джонатан Шоу. В беседе с газетой Daily Mail он указал, что британский принц нарушил неписаное военное правило, заявив об убийствах людей. Шоу подозревает, что Гарри "был вдохновлён жаждой наживы пиар-команды". А отставной полковник британской армии Ричард Кемп, который командовал войсками в Афганистане, предупредил в комментарии изданию Daily Telegraph, что подобные заявления могут увеличить риск террористических атак против мирных граждан и военных Великобритании.

Ранее британский телеканал Sky News опубликовал отрывок из автобиографической книги принца Гарри, где тот рассказал, что убил 25 человек во время воинской службы в Афганистане. Лайф также писал, что юристы королевской семьи готовятся к выходу провокационной книги принца Гарри. Издание должно появиться в магазинах 10 января.

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ТАСС / AP / Daniel Leal

Иван Косицын

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