SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 18:06

Чувствует предательство: СМИ узнали о ненависти принца Уильяма к брату из-за мемуаров

Daily Beast: Принц Уильям чувствует себя преданным и ненавидит Гарри из-за выхода мемуаров

<p>Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Обложка © ТАСС / Zuma

Принц Уильям "испытывает ненависть" и чувствует себя преданным после выхода отрывков мемуаров его брата принца Гарри. Об этом его друг рассказал изданию Daily Beast.

"Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит и не может поверить, что Гарри мог сделать это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечаленным всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет", — заявил собеседник издания.

По словам друга Уильяма, наследника британского престола очень задели нападки в адрес его супруги Кейт Миддлтон.

Принц Гарри сделал шокирующее признание в убийстве 25 человек в Афганистане

Принц Гарри сделал шокирующее признание в убийстве 25 человек в Афганистане

Ранее Лайф рассказывал, как принц Гарри признался, что в 2019 году между ним и старшим братом — наследником престола принцем Уильямом — произошла драка, поводом для которой стала Меган Маркл.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров