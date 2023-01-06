Чувствует предательство: СМИ узнали о ненависти принца Уильяма к брату из-за мемуаров
Daily Beast: Принц Уильям чувствует себя преданным и ненавидит Гарри из-за выхода мемуаров
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Принц Уильям "испытывает ненависть" и чувствует себя преданным после выхода отрывков мемуаров его брата принца Гарри. Об этом его друг рассказал изданию Daily Beast.
"Невозможно преувеличить степень презрения (Уильяма) к Гарри и Меган сейчас. Он абсолютно их ненавидит и не может поверить, что Гарри мог сделать это с ним и Кейт. Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечаленным всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет", — заявил собеседник издания.
По словам друга Уильяма, наследника британского престола очень задели нападки в адрес его супруги Кейт Миддлтон.
Ранее Лайф рассказывал, как принц Гарри признался, что в 2019 году между ним и старшим братом — наследником престола принцем Уильямом — произошла драка, поводом для которой стала Меган Маркл.