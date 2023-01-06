Юный китаец засунул градусник куда не следует и оказался на операционном столе

В китайском Лунцюаньи хирурги прооперировали мальчика, у которого в мочевом пузыре застрял градусник. Необычный случай описан в статье в журнале Asian Journal of Surgery.

Несмышлёный подросток занимался мастурбацией, как вдруг ему в голову пришла "гениальная" идея — запихнуть в уретру градусник, да поглубже. В итоге парень настолько перестарался, что загнал измерительный прибор по самый мочевой пузырь.

Девять часов юный китаец мучился от боли, после чего всё же решил рассказать родителям горькую правду. Те отвезли его в больницу, где с парнем церемониться не стали — положили на операционный стол и через небольшое отверстие в животе извлекли градусник. Столкнулся ли пациент с какими-либо осложнениями после инцидента, не уточняется.

Инородные предметы в телах людей — явление нередкое во врачебной практике. Однако дети с подобной проблемой попадаются далеко нечасто. Как говорится в отчёте медиков, слияние полового члена с термометром в единое целое произошло из любопытства мальчика к собственным гениталиям, а также из-за "отсутствия полового воспитания в стране".