Назван невероятно полезный для организма человека сок

Чтобы повысить иммунитет, восстановить силы и побороть усталость, рекомендуется пить гранатовый сок, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. Она отметила, что этот напиток богат витаминами и антиоксидантами, в нём много антоцианов, к тому же — это природный иммуномодулятор.

Кроме того, гранатовый сок улучшает работу кишечника, в котором производится 80% клеток, необходимых для иммунного ответа. Также в гранатовом соке есть жирорастворимые витамины D, E, K, и немного омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. По словам Мойсенко, сок граната полезен для лечения железодефицитной анемии.

"Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии — она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счёт витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока", — перечислила Мойсенко.

Эксперт посоветовала употреблять этот напиток максимум в течение получаса после приготовления, так как в этот период можно получить от него двукратную пользу. Рекомендуется готовить его самостоятельно, разводя водой, так как в магазинные напитки добавляют сахар для консервации.