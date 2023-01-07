Названо опасное положение PlayStation 5, при котором консоль ломается

Если консоль PlayStation 5 устанавливать вертикально, то спустя время устройство безвозвратно ломается, рассказал в "Твиттере" блогер 68Logic, с 2010 года публикующий информацию о ремонте игровых консолей во Франции.

"Не ставьте вашу PS5 вертикально. В итоге будет вот такой результат — жидкий металл появится в системе охлаждения", — написал блогер, опубликовав соответствующий снимок.

Проблемы внутри PS5, если её ставить вертикально. Фото © Twitter / @68Logic

Подобная проблема рискует возникнуть несмотря на то, что процессор и радиатор системы охлаждения, которые находятся внутри устройства, расположены тесно по отношению друг к другу, чтобы не происходило подобных "протечек". Однако же, по словам блогера, если устанавливать консоль горизонтально, то жидкий металл даже при нагреве приставки останется на месте. Он добавил, что после поломки консоль может продолжить работу, но возникает риск короткого замыкания в момент игры.

Блогер отметил, что всё дело в неидеальном дизайне консоли. В компании Sony ранее заявляли, что PS5 позволительно использовать в любом положении. Более того, в ряде рекламных кампаний приставка была установлена вертикально.