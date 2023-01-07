Пушков разнёс желание сделать генсека НАТО лауреатом Нобелевской премии

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, "хранителем мира" и "главным голубем планеты" может стать тот, кто руководит крупнейшим в мире военным блоком.

"Генсек вооружённого до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да ещё и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет обьявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!" — написал Пушков в телеграм-канале.

Сенатор также отметил, что выдвижение Столтенберга и сама возможность вручения ему награды — это воплощение rules-based world, то есть мира, основанного на правилах, навязываемых мировому сообществу альянсом. По словам Пушкова, Нобелевский комитет в случае вручения награды Столтенбергу окончательно потеряет авторитет.