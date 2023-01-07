Пушков разнёс желание сделать генсека НАТО лауреатом Нобелевской премии
Сенатор Пушков раскритиковал выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, "хранителем мира" и "главным голубем планеты" может стать тот, кто руководит крупнейшим в мире военным блоком.
"Генсек вооружённого до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да ещё и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет обьявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!" — написал Пушков в телеграм-канале.
Сенатор также отметил, что выдвижение Столтенберга и сама возможность вручения ему награды — это воплощение rules-based world, то есть мира, основанного на правилах, навязываемых мировому сообществу альянсом. По словам Пушкова, Нобелевский комитет в случае вручения награды Столтенбергу окончательно потеряет авторитет.
Ранее Алексей Пушков описал принципы политики Запада цитатой экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила несколько лет назад, что "политика важнее экономики". Это стало важнейшим уроком предыдущего года, уверен парламентарий.
ТАСС / Сергей Фадеичев