В McDonald's грядут вынужденные сокращения
CNN: Глава McDonald's Кемпчински заявил о сокращениях персонала в 2023 году
Компания McDonald's в 2023 году будет проводить вынужденные сокращения персонала, заявил гендиректор Крис Кемпчински в письме сотрудникам, содержание которого передаёт телеканал CNN. По его словам, часть существующих рабочих мест будут передвинута либо вовсе ликвидирована.
Предварительно руководство компании планирует оценить роль и уровень персонала в организации. В результате часть проектов будет исключена из приоритетов или же целиком остановлена.
Также Кемпчински отметил в послании, что компания должна показать высокую эффективность и скорость работы, вместе с тем сократив издержки и освободив ресурсы для инвестиций в развитие. Более подробную информацию о планах по персоналу сеть ресторанов быстрого питания планирует сообщить до 3 апреля этого года.
Ранее Лайф писал, что в Крыму поддержат "Вкусно — и точка" в случае прихода сети в регион. Глава парламента региона Владимир Константинов указал, что в республике достаточно помещений, которые подойдут для создания сети ресторанов.
АГН "Москва" / Александр Авилов