Байден "перенёс" штурм Капитолия на июль

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и заявил, что штурм Капитолия в США произошёл не в январе, а в июле. Это произошло на мероприятии в Белом доме в честь годовщины этого события.

"Случившееся 6 июля имело международные последствия за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать", — заявил Байден.

Это была не единственная оплошность главы Соединённых Штатов. Во время этого же выступления он не смог произнести фамилию одного из защитников Капитолия. Из неловкой ситуации ему помог выйти охранник Конгресса, который сидел за спиной президента и подсказал нужное имя. При этом вместо благодарности он получил в ответ пренебрежительное "рад, что ты знаешь своё имя".