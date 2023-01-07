Байден "перенёс" штурм Капитолия на июль
Байден оговорился и заявил, что штурм Капитолия был не в январе, а в июле
Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился и заявил, что штурм Капитолия в США произошёл не в январе, а в июле. Это произошло на мероприятии в Белом доме в честь годовщины этого события.
"Случившееся 6 июля имело международные последствия за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать", — заявил Байден.
Это была не единственная оплошность главы Соединённых Штатов. Во время этого же выступления он не смог произнести фамилию одного из защитников Капитолия. Из неловкой ситуации ему помог выйти охранник Конгресса, который сидел за спиной президента и подсказал нужное имя. При этом вместо благодарности он получил в ответ пренебрежительное "рад, что ты знаешь своё имя".
Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло. Позже стало известно, что Комиссия Палаты представителей американского Конгресса, занимающаяся расследованием штурма Капитолия, может призвать Министерство юстиции возбудить уголовное дело против экс-президента США Дональда Трампа. Его хотят обвинить в мятеже, препятствовании официальному разбирательству и заговоре против страны. Агентство уточняет, что данные пожелания будут переданы прокурорам.
Flickr / The White House