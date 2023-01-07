Штормовое предупреждение объявлено в регионах ЦФО из-за морозов до минус 35 градусов

В ближайшие дни в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях ожидаются морозы до 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.

А в Санкт-Петербурге 7 января с 5 до 10 утра объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за морозов, сообщили в администрации губернатора города. Ожидается, что местами температура воздуха понизится до минус 20 градусов.