Штормовое предупреждение объявлено в регионах ЦФО из-за морозов до минус 35 градусов
В ближайшие дни в Московской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях ожидаются морозы до 35 градусов. Объявлено штормовое предупреждение, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Росгидромет объявил штормовое предупреждение. Ночью и утром 7 и 8 января в Московской и Ярославской областях; 7, 8, 9 января во Владимирской и Ивановской областях ожидается сильный мороз до 35 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.
А в Санкт-Петербурге 7 января с 5 до 10 утра объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за морозов, сообщили в администрации губернатора города. Ожидается, что местами температура воздуха понизится до минус 20 градусов.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал жителям европейской части России, когда закончатся аномальные морозы. По его словам, холода обрушатся сначала на Псковскую и Белгородскую области, только потом продвинутся в другие регионы.
Unsplash