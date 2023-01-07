Маккарти станет спикером Палаты представителей при сокращении оборонного бюджета США
Вloomberg: Новый спикер Палаты представителей урежет оборонный бюджет США
Оборонный бюджет США на 2023 год может быть сокращен, если должность спикера Палаты представителей Конгресса всё же получит республиканец Кевин Маккарти. Об этом пишет Вloomberg.
"По словам трёх человек, знакомых с ходом дискуссий, часть обсуждаемого соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Расходы на национальную оборону составили в 2022 году около 782 миллиардов, они выросли на 75 миллиардов — до 857 миллиардов в 2023 году", — пишет агентство.
Однако к настоящему моменту выборы спикера ещё не завершились, а Маккарти не занял эту должность по итогам 12 туров голосования. Внутри Республиканской партии продолжаются разногласия, а её члены выдвигают различных кандидатов.
При этом, как ранее писал Лайф, американский лидер Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Он стал рекордным для Соединённых Штатов.
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