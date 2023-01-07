В Белом доме не ожидают прекращения боевых действий на Украине в ближайшие месяцы
Власти США не ожидают, что боевые действия на Украине закончатся в ближайшие месяцы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не ждём, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят [сражаться]. Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, Кирби отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, указав, что "не будет рассуждать об их тактических замыслах". В то же время он отметил, что на различных участках фронта для российских военных складывается разная ситуация.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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