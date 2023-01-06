Глава Минобороны Украины проболтался в выполнении миссии НАТО

Украинские солдаты действуют в интересах миссии НАТО, принимая участие в конфликте против России. Об этом рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — заявил в эфире телеканала "1+1" Резников.

Он также подчеркнул, что западные политики регулярно напоминают Украине, что она прикрывает весь Запад "как щит".