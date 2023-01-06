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6 января, 20:30

Глава Минобороны Украины проболтался в выполнении миссии НАТО

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО

Украинские солдаты действуют в интересах миссии НАТО, принимая участие в конфликте против России. Об этом рассказал министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие", — заявил в эфире телеканала "1+1" Резников.

Он также подчеркнул, что западные политики регулярно напоминают Украине, что она прикрывает весь Запад "как щит".

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Ранее Лайф писал, что военный комитет НАТО запланировал заседание в Брюсселе, где пройдёт обсуждение ситуации на Украине. Будет также рассмотрен вопрос продолжения поддержки и оказания помощи Незалежной со стороны Североатлантического альянса.

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Офис президента Украины

Анатолий Симоненко

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