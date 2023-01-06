Известный бразильский сёрфер Марсио Фрейре погиб в районе каньона Назаре в Португалии. Момент его гибели попал на камеру очевидцев.

Легенда сёрфинга Марсио Фрейре погиб во время большой волны в Португалии. Видео © Twitter / sofianeyanni23

Всё произошло, когда 47-летний бразилец попытался обуздать большую волну. По данным издания Lad Bible, сёрфера скинуло с доски. Спасатели на гидроциклах выловили опытного экстремала из воды, однако реанимировать Фрейре медикам не удалось.

Фрейре был одним из трёх бразильских сёрферов, которые снялись в документальном фильме "Бешеные псы" об их попытке покорить гигантскую волну "Челюсти" на Гавайях.