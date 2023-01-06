США вслед за ООН изменили название Турции в официальных документах

Госдеп США согласился изменить название Турции в официальных документах с Turkey на Turkiye. Об этом сообщает агентство Associated Press.

На данный шаг Вашингтон пошёл по просьбе Анкары, а также, как сообщается, из-за ожидаемого в январе визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. На нём может обсуждаться позиция Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Стоит отметить, что США до этого не изменяли официальное написание стран в документах.