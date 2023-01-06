Ветеринар объяснил, почему в цирках участились драки между хищниками

Нападения хищников на дрессировщиков и их драки между собой во время циркового выступления являются поводом для проведения проверки в учреждении и возможного аннулирования лицензии. Об этом телеканалу "360" рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

"Если в этом учреждении происходят такие прецеденты, это повод организовать там проверку. Мы на такие события всегда реагируем. Потому что совершенно неважно, на кого животное напало: на другое животное, как в Кисловодске, или на дрессировщика, как в Сочи. Закончиться всё может плачевно в любом случае, потому что, как правило, там полный зрительный зал", — заметил парламентарий.

По словам Бурматова, после подобных инцидентов появляются вопросы, какие для животных созданы условия и как они содержатся в цирке, также речь может идти и о безопасности людей и зверей. При этом по результатам проверки может быть принято решение о пересмотре наличия лицензии.

Как заметил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, причины каждого подобного инцидента нужно рассматривать индивидуально, ведь факторов может быть немало, в том числе и испытываемый животными стресс.

"Часто при разборе этой ситуации получается, что сам дрессировщик нарушил все мыслимые правила техники безопасности и спровоцировал животное на такие действия. Потому что всё-таки животным управляет инстинкт. Но однозначно на вопрос, почему так происходит, ответить нельзя", — заметил Шеляков.

Он также отметил, что в последних случаях в Кисловодске и Сочи причиной могли стать и новогодние праздники, когда животные и дрессировщики испытывают серьёзную усталость. Ещё одним фактором могут стать погодные аномалии.