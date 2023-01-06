Минфин США объявил о санкциях против руководства иранского производителя БПЛА
Власти США объявили о введении санкций в отношении руководства иранской компании-производителя беспилотных летательных аппаратов.
"Управление по контролю за иностранными активами Минфина вводит санкции против шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries — ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении американского Минфина.
Поводом для ограничений стали подозрения Вашингтона в том, что Тегеран якобы поставляет Москве беспилотники. При этом и Россия, и Иран этот факт неоднократно отрицали.
В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что Запад всё ещё не привёл доказательства поставок Тегераном беспилотников Москве. По его словам, в Совбезе ООН, говоря об этих "поставках", опираются на принцип highly likely, что с английского переводится как "весьма вероятно".