Минфин США объявил о санкциях против руководства иранского производителя БПЛА

Власти США объявили о введении санкций в отношении руководства иранской компании-производителя беспилотных летательных аппаратов.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина вводит санкции против шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries — ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении американского Минфина.

Поводом для ограничений стали подозрения Вашингтона в том, что Тегеран якобы поставляет Москве беспилотники. При этом и Россия, и Иран этот факт неоднократно отрицали.