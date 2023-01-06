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6 января, 18:23

Минфин США объявил о санкциях против руководства иранского производителя БПЛА

Власти США объявили о введении санкций в отношении руководства иранской компании-производителя беспилотных летательных аппаратов.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина вводит санкции против шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении американского Минфина.

Поводом для ограничений стали подозрения Вашингтона в том, что Тегеран якобы поставляет Москве беспилотники. При этом и Россия, и Иран этот факт неоднократно отрицали.

В США ввели санкции против ВКС РФ из-за "использования иранских беспилотников"

В США ввели санкции против ВКС РФ из-за "использования иранских беспилотников"

В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что Запад всё ещё не привёл доказательства поставок Тегераном беспилотников Москве. По его словам, в Совбезе ООН, говоря об этих "поставках", опираются на принцип highly likely, что с английского переводится как "весьма вероятно".

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Wikipedia

Максим Плетнёв

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