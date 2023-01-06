США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объёмом свыше трёх миллиардов долларов", — отметила Жан-Пьер.

Из выделенных средств 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены из запасов Пентагона, ещё 225 миллионов долларов потратят на модернизацию военного потенциала Украины. Кроме того, 682 миллиона долларов будут выделены партнёрам США в Восточной Европе для закупки вооружений.