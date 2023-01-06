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6 января, 18:37

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Белый дом объявил о выделении Украине военной помощи на более чем 3 млрд долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объёмом свыше трёх миллиардов долларов", — отметила Жан-Пьер.

Из выделенных средств 2,8 миллиарда долларов будут предоставлены из запасов Пентагона, ещё 225 миллионов долларов потратят на модернизацию военного потенциала Украины. Кроме того, 682 миллиона долларов будут выделены партнёрам США в Восточной Европе для закупки вооружений.

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При этом ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow.

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Wikipedia

Артур Белкин

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