Скандальный украинский дипломат громко потребовал от Запада больше оружия

"Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе", — написал Мельник, выделив "гораздо больше" заглавными буквами.