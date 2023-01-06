Скандальный украинский дипломат громко потребовал от Запада больше оружия
Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Запада поставить ВСУ ещё больше вооружений
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник крайне агрессивно призвал Запад предоставить Киеву больше вооружений. Соответствующее обращение скандальный дипломат опубликовал в "Твиттере".
"Нам нужно ГОРАЗДО БОЛЬШЕ: не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО и в таком же размере, как в 1941 году предоставляли США по закону о ленд-лизе", — написал Мельник, выделив "гораздо больше" заглавными буквами.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
ТАСС / DPA / Michael Kappeler