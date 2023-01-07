Путин встречает Рождество в Благовещенском соборе в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле в день Рождества Христова.
Путин на Рождество посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Видео © LIFE
Чаще всего глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы, однако ещё в прошлом году президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, что находится в его резиденции Ново-Огарёво.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество. Он прокомментировал слухи, распространяювшиеся в Сети.
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