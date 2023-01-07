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6 января, 21:36

Путин встречает Рождество в Благовещенском соборе в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле в день Рождества Христова.

Путин на Рождество посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Видео © LIFE

Чаще всего глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы, однако ещё в прошлом году президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, что находится в его резиденции Ново-Огарёво.

Путин позвонил 7-летнему Давиду, чью мечту осуществил в рамках "Ёлки желаний"

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество. Он прокомментировал слухи, распространяювшиеся в Сети.

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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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