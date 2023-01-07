Путин встречает Рождество в Благовещенском соборе в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле в день Рождества Христова.

Путин на Рождество посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле. Видео © LIFE

Чаще всего глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы, однако ещё в прошлом году президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, что находится в его резиденции Ново-Огарёво.