Популярный сериал про Уэнсдей Аддамс продлили на второй сезон

Netflix официально объявил о продлении сериала "Уэнсдей" на второй сезон. На канале стриминг-платформы в "Ютубе" был опубликован тизер анонса продолжения популярного проекта.

Это событие было ожидаемым, ведь сериал с Дженной Ортегой, исполнившей роль Уэнсдей Аддамс, занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов платформы. Первый сезон рассказывал об обучении дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов в академии Невермор, где она должна раскрыть тайну родителей и положить конец череде убийств, охвативших школу.

За создание сериала отвечают Тим Бёртон и авторы "Тайн Смолвиля" Альфред Гоф и Майлз Миллар. На данный момент сроков выхода продолжения хита не сообщается, однако второй сезон зрителям не стоит ждать раньше конца 2023 года.