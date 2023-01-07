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6 января, 22:26

Популярный сериал про Уэнсдей Аддамс продлили на второй сезон

Netflix официально объявил о продлении сериала "Уэнсдей" с Дженной Ортегой на второй сезон

Netflix официально объявил о продлении сериала "Уэнсдей" на второй сезон. На канале стриминг-платформы в "Ютубе" был опубликован тизер анонса продолжения популярного проекта.

Это событие было ожидаемым, ведь сериал с Дженной Ортегой, исполнившей роль Уэнсдей Аддамс, занимает вторую строчку в списке самых популярных англоязычных проектов платформы. Первый сезон рассказывал об обучении дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов в академии Невермор, где она должна раскрыть тайну родителей и положить конец череде убийств, охвативших школу.

За создание сериала отвечают Тим Бёртон и авторы "Тайн Смолвиля" Альфред Гоф и Майлз Миллар. На данный момент сроков выхода продолжения хита не сообщается, однако второй сезон зрителям не стоит ждать раньше конца 2023 года.

Испанцы влюбились в Валиеву, выступившую в образе Уэнсдей Аддамс

Испанцы влюбились в Валиеву, выступившую в образе Уэнсдей Аддамс

А ранее Лайф писал, что в Новосибирском музее смерти решили привлечь гостей танцем Уэнсдей и не прогадали. Идея такого перформанса пришла во время съёмок проморолика к новогодним мероприятиям музея.

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Чемпионка по синхронному плаванию повторила под водой танец Уэнсдей Аддамс

Обложка ©

YouTube / Netflix

Иван Косицын

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