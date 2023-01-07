Посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу с 5 января

Посольство Венесуэлы в США, которое контролировалось оппозицией, объявило о полном прекращении работы с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуайдо. Об этом сказано в заявлении дипмиссии.

"Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что Посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года", — сказано в записи.

Соответствующее решение было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году. В посольстве добавили, что глубоко сожалеют "о том влиянии, которое это решение может оказать на венесуэльских сограждан в США".

Напомним, оппозиция Венесуэлы в конце декабря 2022 года на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуайдо, который в 2019 году незаконно провозгласил себя президентом страны.