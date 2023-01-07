Овечкин повторил рекорд Ковалёва по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" и повторил рекорд среди россиян по количеству игр в лиге.
Для 37-летнего форварда этот матч стал 1316-м в НХЛ. Таким образом он догнал рекордсмена Алексея Ковалёва и теперь делит с ним первое место.
Всего же за карьеру лидер "Вашингтона" набрал 1458 очков (809 голов и 649 передач). У Ковалёва было 1029 набранных баллов (430+599).
Ранее Лайф писал, что Овечкина пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ. Для него это 13-й вызов на мероприятие, что является рекордом лиги.
Twitter / CapitalsPR