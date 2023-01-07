Овечкин повторил рекорд Ковалёва по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" и повторил рекорд среди россиян по количеству игр в лиге.

Для 37-летнего форварда этот матч стал 1316-м в НХЛ. Таким образом он догнал рекордсмена Алексея Ковалёва и теперь делит с ним первое место.

Всего же за карьеру лидер "Вашингтона" набрал 1458 очков (809 голов и 649 передач). У Ковалёва было 1029 набранных баллов (430+599).