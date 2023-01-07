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7 января, 00:46

Овечкин повторил рекорд Ковалёва по числу сыгранных матчей в НХЛ среди россиян

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилл Предаторз" и повторил рекорд среди россиян по количеству игр в лиге.

Для 37-летнего форварда этот матч стал 1316-м в НХЛ. Таким образом он догнал рекордсмена Алексея Ковалёва и теперь делит с ним первое место.

Овечкину до Гретцки осталось забросить 85 шайб

Овечкину до Гретцки осталось забросить 85 шайб

Всего же за карьеру лидер "Вашингтона" набрал 1458 очков (809 голов и 649 передач). У Ковалёва было 1029 набранных баллов (430+599).

Ранее Лайф писал, что Овечкина пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ. Для него это 13-й вызов на мероприятие, что является рекордом лиги.

Обложка ©

Twitter / CapitalsPR

Артур Лапсаков

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