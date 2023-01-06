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6 января, 15:24

Пушков: 2022 год доказал, что политика преобладает над экономикой

Сенатор Пушков описал принципы политики Запада цитатой экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Важнейшим уроком предыдущего года стало подтверждение того, что политика в итоге всегда господствует над экономикой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"В силу этого неверно рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи, сколь бы важными они ни были, как гарантию от эскалации военно-политического конфликта, если сумма противоречий такова, что ведёт дело к крупномасштабной политической конфронтации", — написал Пушков в телеграм-канале.

В подтверждение этим словам он процитировал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, заявившую несколько лет назад, что "политика важнее экономики". По мнению Пушкова, полутриллионный товарооборот между США и Китаем может замедлить, но не предотвратить военное столкновение двух сторон.

"Острый кризис вокруг Тайваня возникнет при отказе обеих сторон отступить от своих противоречащих друг другу политических доктрин", — заявил сенатор.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке

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