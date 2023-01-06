Глава ФТР: Медведев и Хачанов на турнире в Аделаиде испытывали себя на фоне нагрузок

Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов во время очного четвертьфинального матча турнира в Аделаиде испытывали себя на фоне нагрузок, а качество игры в такие дни может быть невысоким. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Идёт подготовительный период. Это проходящее соревнование. Люди играют на фоне больших нагрузок. Мы такие игры не оцениваем в силу того, что идёт подготовка к Австралии (Открытому чемпионату Австралии. — Прим. Лайфа)", — рассказал Тарпищев.

Отметим, что победу в матче одержал Медведев, который в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем.