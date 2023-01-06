SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 15:16

Глава ФТР: Медведев и Хачанов на турнире в Аделаиде испытывали себя на фоне нагрузок

Глава ФТР Тарпищев оценил матч Медведева и Хачанова на турнире в Аделаиде

Теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов во время очного четвертьфинального матча турнира в Аделаиде испытывали себя на фоне нагрузок, а качество игры в такие дни может быть невысоким. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Идёт подготовительный период. Это проходящее соревнование. Люди играют на фоне больших нагрузок. Мы такие игры не оцениваем в силу того, что идёт подготовка к Австралии (Открытому чемпионату Австралии. Прим. Лайфа)", — рассказал Тарпищев.

Отметим, что победу в матче одержал Медведев, который в полуфинале встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Попавший в скандал Джокович всё-таки получил визу в Австралию для участия в Australian Open

Попавший в скандал Джокович всё-таки получил визу в Австралию для участия в Australian Open

Ранее Лайф рассказывал, что Федерация австралийского тенниса (Tennis Australia) оставила в силе решение о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнире Большого шлема в этом году.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MATT TURNER

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров