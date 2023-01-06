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6 января, 14:40

В Лос-Анджелесе ограбили дом родителей певицы Билли Айлиш

В Лос-Анджелесе ограбили дом родителей известной певицы Билли Айлиш, он оценивается в 800 тысяч долларов. Об этом пишет Page Six.

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 5 января в районе Хайленд-Парк. Что именно было украдено, остаётся неизвестным. Полиция спустя некоторое время задержала одного подозреваемого. Примечательно, что именно в этом доме Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом записала большую часть своего дебютного альбома.

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ТАСС / EPA / CAROLINE BREHMAN

Артур Белкин

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