В Лос-Анджелесе ограбили дом родителей певицы Билли Айлиш

В Лос-Анджелесе ограбили дом родителей известной певицы Билли Айлиш, он оценивается в 800 тысяч долларов. Об этом пишет Page Six.

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 5 января в районе Хайленд-Парк. Что именно было украдено, остаётся неизвестным. Полиция спустя некоторое время задержала одного подозреваемого. Примечательно, что именно в этом доме Билли Айлиш вместе с братом Финнеасом записала большую часть своего дебютного альбома.