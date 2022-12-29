Петербургская кассирша помогла слезами горю во время ограбления ломбарда
В Санкт-Петербурге мужчина передумал грабить ломбард, увидев слёзы кассирши
В Санкт-Петербурге мужчина пытался ограбить ломбард, угрожая кассиру ручной гранатой, но передумал и попросил работницу не нажимать тревожную кнопку.
Мужчина пытался ограбить ломбард, но передумал. Видео © LIFE
Как сообщил источник Лайфа, инцидент произошёл вечером 28 декабря. Мужчина пришёл в ломбард и начал угрожать сотруднице предметом, похожим на гранату. Он требовал деньги и утверждал, что они нужны на лечение его матери.
У шокированной сотрудницы ломбарда началась истерика. Вероятно, слёзы девушки заставили грабителя передумать, он попросил её не нажимать кнопку и пообещал, что просто уйдёт.
"Я могу вам довериться и просто так уйти из-за того, что вы мне в первый раз понравились как молодая девушка? Я могу идти? Мне очень жаль, что я к вам зашёл", — говорил он, пытаясь успокоить кассира.
Уходя, неизвестный не взял денег и пожелал девушке встретить Новый год с близкими людьми, поскольку "они у нас одни".
Ранее Лайф сообщал о том, что грабитель с букетом белых роз похитил у жительницы Балашихи полмиллиона рублей. Незнакомец представился доставщиком.
LIFE