ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 12:16

Петербургская кассирша помогла слезами горю во время ограбления ломбарда

В Санкт-Петербурге мужчина передумал грабить ломбард, увидев слёзы кассирши

В Санкт-Петербурге мужчина пытался ограбить ломбард, угрожая кассиру ручной гранатой, но передумал и попросил работницу не нажимать тревожную кнопку.

Мужчина пытался ограбить ломбард, но передумал. Видео © LIFE

Как сообщил источник Лайфа, инцидент произошёл вечером 28 декабря. Мужчина пришёл в ломбард и начал угрожать сотруднице предметом, похожим на гранату. Он требовал деньги и утверждал, что они нужны на лечение его матери.

У шокированной сотрудницы ломбарда началась истерика. Вероятно, слёзы девушки заставили грабителя передумать, он попросил её не нажимать кнопку и пообещал, что просто уйдёт.

"Нежный" грабитель из Уфы признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

"Нежный" грабитель из Уфы признался в любви продавщицам цветочного и обчистил кассу

"Я могу вам довериться и просто так уйти из-за того, что вы мне в первый раз понравились как молодая девушка? Я могу идти? Мне очень жаль, что я к вам зашёл", — говорил он, пытаясь успокоить кассира.

Уходя, неизвестный не взял денег и пожелал девушке встретить Новый год с близкими людьми, поскольку "они у нас одни".

Ранее Лайф сообщал о том, что грабитель с букетом белых роз похитил у жительницы Балашихи полмиллиона рублей. Незнакомец представился доставщиком.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров