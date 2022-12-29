Паралимпиец Сергей Бурлаков рассказал, как не превратить Новый год в праздник обжорства

Российский спортсмен-паралимпиец, депутат Госдумы Сергей Бурлаков в беседе с Лайфом рассказал, что будет отмечать Новый год с родными и близкими дома. А на праздничном столе, по его словам, в обязательном порядке будут привычные всем россиянам салаты — оливье и селёдка под шубой. Как отметил Бурлаков, его супруга делает их "неописуемо вкусно". Однако насколько бы изумительными ни были эти блюда, паралимпиец не планирует налегать на угощения.

"Моя бабушка всегда нас учила, что из-за стола нужно уходить с лёгким чувством голода, а как спортсмен, я уверен, что во всём должна быть мера", — сказал 51-летний паралимпиец.

Во время прохождения срочной службы в армии Сергей Бурлаков попал в аварию и получил тяжёлые травмы и обморожение, пролежав без помощи всю ночь на морозе. В итоге ему ампутировали кисти рук и ноги до колена. Однако это не помешало ему стать мастером спорта по плаванию и лёгкой атлетике, рекордсменом РФ и мира по лёгкой атлетике и пулевой стрельбе, а также чемпионом мира по пара-карате.