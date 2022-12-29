Косметолог раскрыла, как без операций избавиться от морщин и мешков под глазами
Косметолог Апанович рекомендовала маски из клубники и творога против морщин вокруг глаз
Для защиты от морщин вокруг глаз можно использовать натуральные кремы, маски и отказаться от вредных привычек. Об этом Лайфу рассказала косметолог-дерматолог Екатерина Апанович.
Она посоветовала использовать перед сном ночные кремы, а днём наносить на лицо маску из натуральных ингредиентов: мякоть клубники или творог. Эксперт предостерегла от использования французской косметики и рекомендовала антивозрастные средства вне зависимости от возраста.
"В качестве увлажняющего средства — натуральное сливочное масло. Если хотите очистить кожу, подойдёт сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами", — сказала эксперт.
Наносить кремы она посоветовала массажными движениями, распрямляя морщины. Если они в уголках глаз, их следует слегка придавливать кончиками указательного пальца, а те, что под глазами, растирать в противоположном друг от друга направлении.
Апанович отметила, что на внешность влияют вредные привычки. По её словам, при злоупотреблении курением или алкоголем косметология не окажет максимального эффекта — мешки под глазами и морщины будут видны. Также она посоветовала не увлекаться диетами, поскольку из-за них из организма уходят вещества, отвечающие за эластичность кожи.
Для борьбы с мешками под глазами она рекомендовала обыкновенные чайные пакетики, которые нужно прикладывать к проблемному месту и держать в течение 30 минут. Благоприятно влияет на кожу умывание холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также приём витаминов, особенно — витамина D.
Ранее Лайф сообщал о том, что сухая кожа и обезвоженная по своим признакам довольно похожи, однако на деле это две совершенно разные проблемы, каждая из которых требует особенного подхода. Об этом рассказала врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.
Unsplash