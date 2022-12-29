ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 11:36

Опубликовано фото предполагаемой украинской ракеты, упавшей на территорию Белоруссии

<p>Фото предполагаемой ракеты, упавшей на территорию Белоруссии. Источник © <a href="https://t.me/belarusian_silovik/8582" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Белорусский силовик" </a></p>

Фото предполагаемой ракеты, упавшей на территорию Белоруссии. Источник © Телеграм-канал "Белорусский силовик"

В телеграм-каналах появились кадры, как утверждается, с места падения ракеты от украинской С-300 на территорию Брестской области Республики Беларусь. По неподтверждённым данным, фото сбрасывают местные жители, которые увидели ракету в поле.

Как уже сообщал Лайф, на данный момент рассматриваются две версии инцидента: либо ракета прилетела на белорусскую территорию случайно, как это произошло 15 ноября в Польше, либо она была сбита в результате работы белорусских систем ПВО.

В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной

В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной

Напомним, что прилёт был зафиксирован сегодня в промежутке межу 10 и 11 часами утра в граничащем с Украиной Ивановском районе. Об инциденте немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров