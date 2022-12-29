Опубликовано фото предполагаемой украинской ракеты, упавшей на территорию Белоруссии

В телеграм-каналах появились кадры, как утверждается, с места падения ракеты от украинской С-300 на территорию Брестской области Республики Беларусь. По неподтверждённым данным, фото сбрасывают местные жители, которые увидели ракету в поле.

Как уже сообщал Лайф, на данный момент рассматриваются две версии инцидента: либо ракета прилетела на белорусскую территорию случайно, как это произошло 15 ноября в Польше, либо она была сбита в результате работы белорусских систем ПВО.