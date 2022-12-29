ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2022, 11:36

Опубликовано фото предполагаемой украинской ракеты, упавшей на территорию Белоруссии

Фото предполагаемой ракеты, упавшей на территорию Белоруссии. Источник © Телеграм-канал "Белорусский силовик"

Фото предполагаемой ракеты, упавшей на территорию Белоруссии. Источник © Телеграм-канал "Белорусский силовик"

В телеграм-каналах появились кадры, как утверждается, с места падения ракеты от украинской С-300 на территорию Брестской области Республики Беларусь. По неподтверждённым данным, фото сбрасывают местные жители, которые увидели ракету в поле.

Как уже сообщал Лайф, на данный момент рассматриваются две версии инцидента: либо ракета прилетела на белорусскую территорию случайно, как это произошло 15 ноября в Польше, либо она была сбита в результате работы белорусских систем ПВО.

В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной
В Генштабе Белоруссии заявили, что наибольшую тревогу вызывает граница с Украиной

Напомним, что прилёт был зафиксирован сегодня в промежутке межу 10 и 11 часами утра в граничащем с Украиной Ивановском районе. Об инциденте немедленно проинформировали президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его поручению на месте работает группа военных и следователей.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar