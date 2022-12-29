Родителей призвали выкинуть Хагги Вагги, потому что они могут вызвать приступ астмы у детей
Эксперт Цицулина: Хагги Вагги и Кисси Мисси могут вызвать приступ астмы
Игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси, в которых обнаружен фенол, могут вызвать у ребёнка приступ астмы. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала президент ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
Она подчеркнула, что ежегодно "Роскачество" проводит более двух тысяч проверок. Если выясняется, что в составе игрушек есть опасные вещества или материалы, публикуется соответствующий перечень. Затем такие товары убираются с полок магазинов. По словам Цицулиной, токсичное вещество было выявлено также и в популярном детском химическом наборе для проведения опытов.
"Вещества, содержащиеся в наборах и упомянутых мягких "монстрах", способны вызвать раздражение или астматический приступ. У нас пока не было зафиксировано подобных эксцессов, связанных с серией игрушек Хагги Вагги", — сказала она.
По словам эксперта, были зафиксированы летальные исходы после того, как дети проглотили магнитные шарики от других игрушек или пробовали реактивы из химических наборов. В этой связи Цицулина порекомендовала избавиться от игрушек, которые признаны небезопасными, даже несмотря на то, что ребёнок успел к ним привязаться. Взамен стоит купить чаду безопасный товар.
Ранее в "Роскачестве" заявили об опасности популярных среди детей игрушек Хагги Вагги. Так, специалисты организации провели исследования и обнаружили токсичное вещество фенол практически во всех образцах. В результате движение "Зов народа" запустило челлендж с уничтожением Хагги Вагги. Накануне стало известно о снятии с продажи этих игрушек.
ТАСС / Эрик Романенко