Родителей призвали выкинуть Хагги Вагги, потому что они могут вызвать приступ астмы у детей

Игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси, в которых обнаружен фенол, могут вызвать у ребёнка приступ астмы. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала президент ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Она подчеркнула, что ежегодно "Роскачество" проводит более двух тысяч проверок. Если выясняется, что в составе игрушек есть опасные вещества или материалы, публикуется соответствующий перечень. Затем такие товары убираются с полок магазинов. По словам Цицулиной, токсичное вещество было выявлено также и в популярном детском химическом наборе для проведения опытов.

"Вещества, содержащиеся в наборах и упомянутых мягких "монстрах", способны вызвать раздражение или астматический приступ. У нас пока не было зафиксировано подобных эксцессов, связанных с серией игрушек Хагги Вагги", — сказала она.