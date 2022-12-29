Россиянам рассказали, как снизить калорийность новогодних блюд

Новогодние праздники становятся непростым испытанием для большинства людей. Однако избежать нагрузки на желудок и набора нежелательных килограммов можно, если использовать определённые хитрости и секреты. Как наесться вдоволь и при этом не поправиться, Лайфу рассказал специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран.

По его словам, первым делом необходимо исключить майонез. Для заправки новогодних салатов лучше использовать сметану или йогурт, жирность которых составляет не более 15%. Аналогичным образом следует отказаться от подсолнечного масла в пользу оливкового. Картофель, как указал наш собеседник, также добавляет калорийности, поэтому без него можно вполне обойтись.

"Откажитесь от использования такого углевода, как картофель, заменив его кабачком. В готовом виде он имеет довольно нейтральный вкус, поэтому вам будет проще сделать полезный овощ неотъемлемым ингредиентом в большинстве рецептов. Кстати, блюда с использованием кабачка являются диетически очень полезными и гораздо быстрее усваиваются", — пояснил Дюран.

Специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран. Фото © Предоставлено Лайфу

Чтобы снизить калорийность любимых салатов, следует заменить привычную докторскую колбасу на отварную говядину, филе курицы. Также специалист советует не готовить блюда из утятины, свинины или гуся, поскольку они очень калорийны. В качестве альтернативы можно подать к праздничному столу индейку. Тем более она в четыре раза легче курицы, у которой много жира приходится на бёдра и спину. Что касается закусок, то Дюран рекомендует использовать ржаной хлеб вместо белого в качестве основы под бутерброды с икрой.

А чтобы избежать банального переедания, на праздничный стол необходимо поставить красивые композиции из фруктов. Такая уловка, как отметил наш собеседник, призвана отвлекать внимание от менее полезных блюд и попадаться на глаза в тот момент, когда человек почти сыт, но всё равно ещё хочет что-нибудь съесть.

"Старайтесь запекать или тушить блюда, а не жарить на сковороде, поскольку при таком способе приготовления вы используете гораздо больше масла, что повышает общую калорийность. Кроме того, запечённое и тушёное мясо гораздо лучше усваивается организмом, чем жареное. Следуйте данному правилу даже при приготовлении картофеля", — резюмировал специалист.