Экс-тренер "Зенита" рассказал об уникальной харизме умершего футболиста Виалли

Бывший игрок сборной Италии, "Ювентуса" и "Челси" Джанлука Виалли обладал невероятными человеческими качествами и выдающейся харизмой и стал одним из творцов победы итальянской команды на Евро-2020. Об этом рассказал бывший тренер "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Про супернападающего Виалли ничего нового не скажу, всем хорошо известен уровень его мастерства и титулы. А вот про его человеческие качества, про его характер и силу воли не упомянуть нельзя. Джанлука обладал уникальной харизмой, был настоящим капитаном с большой буквы, причём не только на поле, но и в жизни. Во время Евро-2020 Джанлука занимал пост главы нашей делегации. И его можно смело назвать одним из творцов победы сборной Италии", — рассказал Сканавино.

Он вспомнил, что ему однажды довелось поработать с Виалли — это произошло во время прощального матча известного защитника Чиро Феррары, куда был приглашён легендарный аргентинец Диего Марадона. Однако с 2017 года Виалли боролся с болезнью, чего не скрывал от своих друзей и близких. По словам Сканавино, он видел, как сильно похудел экс-игрок сборной Италии и как он "боролся за жизнь ежедневно".