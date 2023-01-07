Япония намерена пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7 в Хиросиме

Власти Японии в настоящее время рассматривают возможность приглашения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Австралии Энтони Албаниза на саммит "Группы семи", который состоится 19–21 мая в Хиросиме. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

Перед этим появлялась информация, что на встречу планируется пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо. Участие лидеров этих стран важно для Японии, которая в нынешнем году председательствует в G7, в реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ, занимавший тогда пост главы правительства, а теперь активно продвигают Токио, Вашингтон и их союзники.

При этом отношения Японии и Южной Кореи осложняются разногласиями по историческим вопросам, которые углубились во время работы прежней администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Тогда местные суды приняли серию решений, согласно которым японские корпорации и государство должны выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых во время Второй мировой войны заставляли трудиться в Японии, а также женщинам, насильственно мобилизованным в японские армейские бордели.

Однако Токио данные требования отвергает, утверждая, что вопрос уже решён при установлении дипотношений в 1965 году. Юн Сок Ёль, в отличие от предшественника, заявлял, что готов наладить отношения с Японией. Окончательное решение по поводу того, приглашать ли его на саммит в Хиросиму, будет принято позже с учётом действий официального Сеула в решении указанных проблем.