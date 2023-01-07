В Сети высмеяли реакцию Зеленского на "рождественский подарок" от США

Очередной пакет военной помощи Украине от США, который лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "отличным подарком на Рождество", был раскритикован пользователями "Твиттера". Они призвали закончить конфликт, а не радоваться поставляемому оружию.

Один из юзеров отметил, что Киев "далёк от победы и причиняет боль и страдания своим людям и всему миру". Другой комментатор выразил надежду, что американцы отвернутся от Украины, когда узнают, куда идут переданные Киеву средства.

"Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется "благотворительностью!" — отметил ещё один пользователь.

"Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность", — съязвил другой.

"Парень слишком сильно сбит с толку... Я думал, он сделал украинское Рождество 25 декабря, разве нет?" — поинтересовался один из юзеров.