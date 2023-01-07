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7 января, 03:24

В Сети высмеяли реакцию Зеленского на "рождественский подарок" от США

Пользователей Twitter возмутил рождественский подарок Зеленскому с военной помощью от США

Очередной пакет военной помощи Украине от США, который лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "отличным подарком на Рождество", был раскритикован пользователями "Твиттера". Они призвали закончить конфликт, а не радоваться поставляемому оружию.

Один из юзеров отметил, что Киев "далёк от победы и причиняет боль и страдания своим людям и всему миру". Другой комментатор выразил надежду, что американцы отвернутся от Украины, когда узнают, куда идут переданные Киеву средства.

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"Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется "благотворительностью!" — отметил ещё один пользователь.

"Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность", — съязвил другой.

"Парень слишком сильно сбит с толку... Я думал, он сделал украинское Рождество 25 декабря, разве нет?" — поинтересовался один из юзеров.

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Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом более трёх миллиардов долларов, в который войдут БМП Bradley и самоходные гаубицы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын

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