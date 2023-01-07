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7 января, 06:07

Названа причина отказа США покупать нефть для восполнения стратегического резерва

Bloomberg: США отклоняют предложения по восполнению нефтяного резерва из-за высокой цены

Американские власти отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения стратегического резерва США из-за высокой стоимости, а также по причине того, что само чёрное золото не соответствует некоторым спецификациям. Об этом пишет Bloomberg.

Решение о закупке топлива должно принять Минэнерго США. Однако в ведомстве пояснили, что будут рассматривать только предложения, которые выгодны для налогоплательщиков, а в данный момент таких пока нет. В связи с этим эксперты считают, что чиновники на неопределённый период отложат закупку.

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К слову, в начале декабря стратегический резерв нефти США опустился до 382,3 миллиона баррелей, что стало минимальным значением с 6 января 1984 года. При этом ранее стало известно, что США открестились от планов пополнять свой резерв российской нефтью. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Наталья Исакова

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