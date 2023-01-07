Названа причина отказа США покупать нефть для восполнения стратегического резерва

Американские власти отклоняют предложения по покупке нефти для восполнения стратегического резерва США из-за высокой стоимости, а также по причине того, что само чёрное золото не соответствует некоторым спецификациям. Об этом пишет Bloomberg.

Решение о закупке топлива должно принять Минэнерго США. Однако в ведомстве пояснили, что будут рассматривать только предложения, которые выгодны для налогоплательщиков, а в данный момент таких пока нет. В связи с этим эксперты считают, что чиновники на неопределённый период отложат закупку.