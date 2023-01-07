В США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран её спикером в 15-м туре голосования. Окончательный подсчёт составил 216 голосов за республиканца Маккарти, 212 за лидера Демократической палаты Хакима Джеффриса. При этом шесть законодателей воздержались от голосования.

Ранее Лайф сообщал, что во время 14-го голосования Маккарти не хватило двух голосов, чтобы одержать победу. Однако 15-я попытка оказалась для него удачной, и он всё-таки пришёл на смену Нэнси Пелоси.