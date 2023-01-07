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7 января, 06:41

В США с 15-й попытки всё-таки выбрали нового спикера Палаты представителей

Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец Маккарти

<p>Кевин Маккарти. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JRMajewski/status/1557548367332401152?s=20&t=WOYaEx_IcMxcZ_ANZfvFTw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kevinmccarthy</a></p>

Кевин Маккарти. Обложка © Twitter / Kevinmccarthy

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран её спикером в 15-м туре голосования. Окончательный подсчёт составил 216 голосов за республиканца Маккарти, 212 за лидера Демократической палаты Хакима Джеффриса. При этом шесть законодателей воздержались от голосования.

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Ранее Лайф сообщал, что во время 14-го голосования Маккарти не хватило двух голосов, чтобы одержать победу. Однако 15-я попытка оказалась для него удачной, и он всё-таки пришёл на смену Нэнси Пелоси.

Наталья Исакова

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