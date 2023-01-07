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7 января, 07:00

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан со светлым праздником Рождества. Текст послания главы государства опубликован на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил богослужение в Благовещенском соборе в Кремле в день Рождества Христова. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. <...> Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", — говорится в тексте послания.

Путин отметил, что Русская православная церковь, как и другие христианские конфессии, играет огромную созидательную роль в сохранении исторической памяти, воспитании молодёжи, укреплении института семьи. По словам главы государства, такая деятельность "заслуживает самого искреннего уважения".

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Напомним, Владимир Путин в этом году встретил Рождество в Благовещенском соборе в Кремле. Чаще всего глава государства посещает рождественскую службу за пределами Москвы, однако ещё в прошлом году президент встретил праздник в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, что находится в его резиденции Ново-Огарёво.

Обложка ©

Kremlin.ru

Наталья Исакова
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