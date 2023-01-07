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7 января, 07:33

Властям США задали неудобный вопрос о биолабораториях на Украине

Журналистка Робинсон: Американские биолаборатории на Украине спровоцировали конфликт с РФ

Правительство США спровоцировало конфликт с Россией, разместив свыше 45 биологических лабораторий на территории Украины. С таким обвинением выступила американская журналистка Эмералд Робинсон. Она потребовала от властей объяснить, каких целей хочет достичь Пентагон с помощью этих учреждений.

"Зачем Правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?" — написала Робинсон в "Твиттере".

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Ранее Лайф рассказывал, что Посольство РФ выразило озабоченность позицией Британии по биолабораториям США на Украине. Великобритания препятствует началу международного расследования относительно возможного нарушения США Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, пояснили в дипведомстве.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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