Правительство США спровоцировало конфликт с Россией, разместив свыше 45 биологических лабораторий на территории Украины. С таким обвинением выступила американская журналистка Эмералд Робинсон. Она потребовала от властей объяснить, каких целей хочет достичь Пентагон с помощью этих учреждений.

"Зачем Правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?" — написала Робинсон в "Твиттере".