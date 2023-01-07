Умер актёр Эрл Боэн, сыгравший психиатра Сильбермана в "Терминаторе"

На 82-м году жизни скончался голливудский актёр Эрл Боэн, который запомнился многим по роли полицейского психиатра Питера Сильбермана в первых трёх частях кинофраншизы "Терминатор". Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на родственников артиста. Причина смерти Боэна не раскрывается, однако согласно данным из открытых источников в ноябре минувшего года у него диагностировали рак лёгких последней стадии.

"Член семьи рассказал, что актёр скончался в четверг (5 января. — Прим. Лайфа) на Гавайях", — говорится в сообщении.

Эрл Боэн также играл в таких кинолентах, как "Битва за пределами звёзд", "Мозги набекрень", "Чужая нация", "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад", "Чокнутый профессор-2". В 2003 году Боэн перестал сниматься и занялся озвучкой фильмов и видеоигр (например, World of Warcraft).