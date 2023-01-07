В России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен"

Тем временем в стране продолжает наблюдаться снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено 3303 новых случая, что на 4,7% меньше в сравнении с 6 января, свидетельствуют данные оперативного штаба. Там же указано, что за день от ковида скончалось 49 человек. Кроме того, за тот же период выздоровело 4463 россиянина, при этом число госпитализаций составило 695.