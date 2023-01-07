В России не выявили случаев заражения новым подвариантом омикрон-штамма "кракен"
В России не выявлено ни одного случая заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант "омикрона" XBB.1.5 "кракен" не выявлен", — говорится в сообщении ведомства.
Тем временем в стране продолжает наблюдаться снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено 3303 новых случая, что на 4,7% меньше в сравнении с 6 января, свидетельствуют данные оперативного штаба. Там же указано, что за день от ковида скончалось 49 человек. Кроме того, за тот же период выздоровело 4463 россиянина, при этом число госпитализаций составило 695.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что вероятность появления нового штамма коронавируса, который сможет вытеснить "омикрон", исключать нельзя. Он напомнил, что она возрастает с увеличением количества болеющих.
Freepik / stefamerpik